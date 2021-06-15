فشل الرأسمالية وراهنية البديل الاشتراكي - محمد الحباسي

2021/06/15 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحباسي منذ مايزيد عن عشر سنوات وتحديدا منذ اندلاع أزمة الرهون العقارية في 2008 والتي عصفت بالنظام الرأسمالي في صيغتة الاميرالية والعولمية ،أخذ نسق أزمات هذا النظام يزداد ويتسارع بشكل غير مسبوق كما اصبحت نتائج ازماته أشد فتكا وتدميرا.لقد اعتبر الماركسيون منذ" رأس المال" أن الأزكات المتعاقبة للمنظومة الرأسمالية هي أبعد عن أن تكون مجرد هزات ظرفية عابرة بل هي تعبير عن أزمة هيكلية مرتبطة بالمنظومة الر ......





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