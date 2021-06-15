تعرف على اسعار الصرف لهذا اليوم

2021/06/15 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021.

السعر في الصيرفات (البورصات)

149 الف دينار سعر الشراء

150 الف دينار سعر البيع

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