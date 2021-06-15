الرافدين يطلق قروضاً جديدة لثلاث شرائح

2021/06/15 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، منح قروض بقيمة 5 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "قرر منح قرض يصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف البيان، أن "قرض الـ5 ملايين الميسر يأتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة المهمة في المجتمع والتي تشكل ركيزة أساسية من ركائز البناء العلمي".

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