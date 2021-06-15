الرافدين يمنح قروض بقيمة 5 ملايين دينار للطلبة وهذه الفئات الاخرى

2021/06/15 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، منح قروض بقيمة 5 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 حزيران 2021)، ان "الاخير، قرر منح قرض يصل الى 5 ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف البيان، أن "قرض الـ(5) مليون الميسر يأتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة المهمة في المجتمع والتي تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي".

N.A

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