2021/06/15 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

قرر العشرات من اهالي ناحية جلولاء في ديالى، اليوم الثلاثاء، تحويل وقفتهم الاحتجاجية الى اعتصام شعبي مفتوح.

وقال احمد القيسي، احد المتظاهرين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اهالي ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) من كل العشائر قرروا تحويل وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بإلغاء مدير قسم التربية في الناحية الى اعتصام شعبي مفتوح".

واضاف القيسي، ان "المشاركين في لاعتصام السلمي وجهوا رسالة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة التدخل العاجل لمنع ازمة في ديالى من خلال محاولات قوى سياسية متنفذة اجراء تغيرات واسعة في الدوائر لغايات واهداف انتخابية واستغلال امكانيات المؤسسات لصالحها كما حدث قبل ايام في بلدية قره تبه واليوم جلولاء والحملة لن تتوقف".

واشار الى ان "هناك قوى تريد الهيمنة وتضغط من خلال نفوذها في بغداد في هذا الاطار".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مدير ناحية جلولاء وكالة (70كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ( بغداد اليوم)ان "العشرات من اهالي جلولاء نظموا وقفة احتجاجية وسط الناحية للمطالبة بإيقاف قرار وزارية للتربية بتغيير مدير قسم التربية"، مؤكدا بان "مطاليب المتظاهرين سيتم رفعها الى الجهات الحكومية المختصة".

واضاف الزركوشي، ان "الوقفة الاحتجاجية سلمية ولم تشهد اي اشكالات مع تأمينها من قبل الجهات الامنية".

وكانت وزارة التربية قررت يوم امس اعفاء مدير قسم تربية جلولاء من منصبه وتعيين بديلا عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل - وقفة جلولاء الإحتجاجية تتحول لإعتصام مفتوح.. ورسالة عاجلة للكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل - وقفة جلولاء الإحتجاجية تتحول لإعتصام مفتوح.. ورسالة عاجلة للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).