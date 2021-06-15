البيت الأبيض يرحب بإقتراح الكونغرس إلغاء التفويض العسكري بالعراق

2021/06/15 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

رحبَ البيت الأبيض، باقتراح الكونغرس الأمريكي، بإلغاء التفويض العسكري الذي مضى عليه ما يقارب العقدين من الزمن والذي سمح للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بغزو العراق عام 2003.

وكشف موقع " the National” في تقرير باللغة الإنكليزية، ترجمته (بغداد اليوم)، عن "نية الرئيس جو بايدن في التوقيع على قانون الإلغاء التفويض، الذي قدمته الديموقراطية باربرا لي".

وتوقع ، أن "يصوت مجلس النواب على الإلغاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرا الى ، ان "فريق بايدن ايد التشريع، قائلاً، ان "الولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد فقط على تفويض عام 2002 كأساس قانوني محلي، مستبعدا تأثير الإلغاء على العمليات العسكرية الحالية".

ويبقى نحو 2500 جندي أمريكي في العراق في مهمة رسمية لمحاربة فلول داعش ، ومع ذلك ، يتمركزون في البلاد بموجب تفويض عسكري منفصل عام 2001 من الكونغرس لمكافحة الأرهاب .

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