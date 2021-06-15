2021/06/15 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادباشرت قيادة عمليات الانبار، اليوم، الثلاثاء، برفع سيطرة مهمة بالمحافظة.وذكر قائد عمليات الإنبار اللواء الركن ناصر الغنام في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الجهد الهندسي لعمليات الانبار باشر اليوم برفع سيطرة مدخل البو خليفة بعد استباب الامن والأستقرار بفضل تعاون المواطنيين مع القوات الامنية وبفضل تضحيات وجهود رجالنا الأبطال”.وأضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الإنبار ترفع سيطرة بالمحافظة first appeared on النور نيوز.

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