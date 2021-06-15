2021/06/15 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء الموافق 2021/6/16.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).