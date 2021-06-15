في كركوك.. الاستخبارات تطيح بإرهابيين

2021/06/15 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بإراهبيين اثنين في محافظة كركوك.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك – والتي اكدت تواجد اثنين من الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كركوك..



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