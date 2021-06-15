تحالف سائرون يهنئ الاسرة الصحفية العراقية ونقابة الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية

2021/06/15 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ تحالف سائرون الاسرة الصحفية العراقية ونقابة الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية .وقال تحالف سائرون في تهنئته :",يبارك تحالف سائرون للاسرة الصحفية بصورة عامة ولنقابة الصحفيين العراقيين على وجه الخصوص عيد الصحافة العراقية وبهذه المناسبة نجدد دعمنا لحرية الصحافة والصحفيين ونؤكد على ضرورة صناعة اعلام وطني مهني يتعاطى بصورة ايجابية مع قضايا الوطن وينتصر لصوت الشعب ومصالحه العُليا ويحارب كل مظاهر الفساد والانحراف ويدعم التوجهات الوطنية لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".واضاف:"الف تحية حب وعرفان لكل صحفي حمل هموم الوطن ودافع عن العراق وشعبه ,والرحمة والخلود لشهداء الصحافة العراقية الذين بذلوا ارواحهم من اجل كلمة الحق"./انتهى2

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