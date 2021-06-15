الكردينال ساكو يهنىء نقيب الصحفيين والاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة

2021/06/15 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/هنأ بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤوفائيل ساكو ، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي والاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة .وثمن ساكو في برقية التهنئة مواقف الصحفيين وخطابهم المعتدل ومواجهتهم الارهاب والتطرف ./انتهى

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