2021/06/15 | 11:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 3 أشخاص بانفجار لغم ارضي من المخلفات الحربية جنوبي ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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