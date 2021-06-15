الأردن: لائحة اتهام تؤكد سعي الأمير حمزة للوصول إلى الحكم بدعم سعودي

2021/06/15 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد بلائحة الاتهام الموجهة لباسم عوض

الله المتهم الأول في محاولة الانقلاب

الأخيرة في الأردن، إن الأمير حمزة بن

الحسين سعى للوصول إلى الحكم بدعم

سعودي.

ونشر تلفزيون “المملكة الأردنية”

الرسمي لائحة

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