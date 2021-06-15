بالصور ... جولة أمنية على الحدود العراقية السورية

2021/06/15 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسام التميمي

أجرى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي وقائد حرس المنطقة السادسة جولة تفقدية للحدود الغربية الشمالية مع الجانب السوري.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجولة شملت متابعة التحصينات الأمنية والمانع السلكي والخندق الذي سيحد من تسلل عصابات الارهاب والتهريب على طول الصحراء الغربية لمحافظة نينوى".

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