الرئيس صالح يهنئ بعيد الصحافة العراقية

2021/06/15 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الأسرة الصحفية بالذكرى 152 لعيد الصحافة العراقية.

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وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ الأسرة الصحفية بالذكرى (152) لعيد الصحافة العراقية، وبعث باقة ورد بهذا المناسبة".

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