الدنماركي إريكسن ينشر أول صورة له من المستشفى

2021/06/15 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، أول صورة له في المستشفى ولك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور "إنستغرام"، حيث طمئن الجمهور على صحته.

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