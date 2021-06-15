2021/06/15 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الجامعات نتاج وانعكاس للواقع العراقي الجديد بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 لأن الاحتلال جعل الاقتصاد والسياسة العراقية تحت سلطة الاحتلال من خلال ممثله (بول بريمر) وكان أخطر عمل قام به حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي التي أدخل من خلالها مصالح السياسة الأمريكية (الفوضى البناءة) بالرغم من ادعاء بريمر أن طلب حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي جاء بطلب من أحمد الجلبي بسبب خوفهم من بقاء الج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعات والكليات جزء وانعكاس للظاهرة العراقية - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعات والكليات جزء وانعكاس للظاهرة العراقية - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).