عبقرية الفشل العربي - عبد الغني سلامه

2021/06/15 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه لو تأملنا حوارا جرى بين سايكس وبيكو، أو بين روتشيلد وبلفور، أو ما كان يدور في أذهان الساسة الأوروبيين وهم يخططون لتقسيم المنطقة العربية، وإقامة إسرائيل، سنجد أن الأسئلة التي طرحوها على أنفسهم، والمبنية على تخوفاتهم من إمكانية فشل هذا المشروع: كيف سنقيم هذا الكيان في قلب العالم العربي والإسلامي؟ كيف سنواجه غضب ورفض الملايين؟ كيف ستصمد إسرائيل أمام هذه التحديات؟؟ في الغالب وضعوا بدائل ومقترحات عديدة ......





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