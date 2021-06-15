روزنامة الأسبوع فِي وَدَاعِ الأَمِير! - كمال الجزولي

2021/06/15 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي يَوْمَ حَرَّرْنَا الخُرْطُومَ مِنْ ..



سِجْنِ كُوبَر! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد يفاجئنا، أحياناً، حدث جلل، فيضطرُّنا لتغيير شكل الرُّوزنامة القَوسقُزَحي.



وصباح أمس السَّبت، بعد أن صارت روزنامة هذا الأسبوع المفترضة جاهزة، تقريباً، منذ ليلة الجُّمعة أوَّل البارحة، فجعنا بأن أخانا الحب ......





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