رئيس الجمهورية يهنئ الصحافيين بعيد الصحافة العراقية

2021/06/15 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح تهانيه للاسرة الصحافية بمناسبة الذكرى الـ 152 لعيد الصحافة العراقية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ الأسرة الصحفية بالذكرى (152) لعيد الصحافة العراقية"، مضيفا بان "الرئيس بعث بباقة ورد بهذه المناسبة".

PUKmedia / متابعة

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