صعود أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل تزامنا مع ارتفاع النفط عالميا

2021/06/15 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الثلاثاء ، ارتفاعا تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية .و أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا سجلت 72.98 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ […]

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