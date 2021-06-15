2021/06/15 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاكة العراق..إنطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاكة العراق.. إنطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاكة العراق.. إنطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).