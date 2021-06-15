النزاهة: الحكم على ثلاثة متهمين بتلقي رشى في نينوى

2021/06/15 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ بالحـبس الـشديد بـحق ثلاثة مُتَّهـمين في محافظة نيـنوى سبق أن تمَّ ضبطهم متلبسين بتلقي رشى؛ لقاء ترويج معاملاتٍ لبيع قطع […]

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