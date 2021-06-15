شركة توزيع المنتجات النفطية توجز الجهات المستفيدة من تخصيص أكثر من 40 مليون لتر من المشتقات.. بعضها مجانية

2021/06/15 | 12:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن الكميات التي خصصتها لوزارة الداخلية خلال العام الجاري من أنواع الوقود المختلفة وحسب إحتياجاتها اللازم فضلاً عن حصة أخرى استثنائية من منتوج البنزين منحتها الشركة كهدية الى شرطة الطاقة والمديريات التابعة لها في مناطق الشمال والوسط والجنوب.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب: “خصصنا اكثر من (18) مليون لتر من منتجات ( البنزين بنوعيه وزيت الغاز ووزقود الطائرات ) الى وزارة الداخلية وحسب احتياجاتها المطلوبة وتسهيل كافة الاجراءات لهذا الغرض في حين قدمت شركتنا منحة استثنائية الى شرطة الطاقة والمديريات التابعة لها في مناطق الشمال والوسط والجنوب بلغت ( 35) ألف لتر من منتوج البنزين وحسب توجيهات وزارة النفط سعياً منها لخدمة هذه الجهة لما تمثله من دور فاعل في توفير الأمن اللازم في العملية التوزيعية “.

في سياق متصل أفصح طالب عن تخصيص بكميات مختلفة من الوقود لدائرة أمانة بغداد بلغ أكثر من (23) مليون لتر من منتوج زيت الغاز و ( 1,00,000 طن ) من الإسفلت ، ويأتي ذلك في اطار التنسيق مع الأمانة ودعمها لعطاء خدمي أكبر للمواطن .

بدوره أكد مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع المهندس احسان غانم بأن الهيأة قد اصدرت أوامرها التجهيزية فيما يتعلق بالكميات المجهزة لوزارة الداخلية وشرطة الطاقة وأمانة بغداد مبيناً بأن الشركة وعبر هيأة التجهيز تقدم كافة التسهيلات الممكنة من حيث دقة وسرعة التجهيز بما يحقق الإنسيابية اللازمة وتسهيل كافة الإجراءات الممكنة .

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