2021/06/15 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المكتب الإعلامي، للنائب هشام السهيل، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرض الأخير لمحاولة اغتيال.وذكر المكتب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” بعض وسائل الإعلام نشرت خبر مفاده تعرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة تعرض النائب هشام السهيل لمحاولة إغتيال المركز الخبري الوطني.

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