2021/06/15 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم الثلاثاء،ضبط مواد مخدرة(ترياك) بحوزة سائق عجلة أجنبي في منفذ المنذرية.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إنه"تم ضبط مواد مخدرة(ترياك) بحوزة سائق عجلة أجنبي،بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة الجمرك وشعبة المخدرات ومفرزة الكلاب البوليسية (K9)".واضاف انه"تم إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات خانقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد مخدرة بحوزة سائق عجلة أجنبي في منفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد مخدرة بحوزة سائق عجلة أجنبي في منفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).