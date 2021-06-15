صالح يشيد بإصدار طبعة جديدة من ديوان الجواهري

2021/06/15 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحب رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بخطوة وزارة الثقافة باصدار طبعة جديدة من ديوان الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري.

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وكتب صالح في تدوينة تابعها "ناس" (15 حزيران 2021): "لا يجمعنا شيء أكثر من مبدعينا، والجواهري يمثّل ملتقىً لكلّ مكونات الشعب العراقي.



اليوم نبارك جهد وزارة الثقافة الذي تمثّل بإصدار طبعة وطنية من ديوانه الخالد، بعد عقود على آخر طبعة في العراق.

واضاف صالح، "وحده استطاع القول: أنا العراق، لساني قلبُهُ ودمي ..



فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ ..



وصدق بذلك!".

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