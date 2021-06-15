2021/06/15 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تجرى اليوم الثلثاء، مباراة العراق وايران ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وتمكن العراق في الجولة الماضية من الفوز على هونغ كونغ بهدف نظيف بينما سحق المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف مقابل لا شيء.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ويليه منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة الذي لعب 7 مباريات أيضاً.

وستنطلق المباراة تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتفاعل العراقيون، بحماسة كبيرة مع مباراة منتخبه أمام إيران، إذ وصفوها بالحرب، فيما استذكروا انتصارات المنتخب العراقي على نظيره الايراني في وقت سابق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماسة عراقية كبيرة وآمال تسبق اللقاء الساخن أمام إيران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماسة عراقية كبيرة وآمال تسبق اللقاء الساخن أمام إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).