2021/06/15 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي هل قتلت سارة حجازي أم إنتحرت...؟لم تنتحر أبدا بل قتلوها و عندما نتأمل قصتها و معاناتها سنعرف من هم الجناة. تناقلت مواقع إخبارية ورواد على شبكات التواصل الاجتماعي الأحد 06/14 خبر انتحار الناشطة الشيوعية المصرية سارة حجازي في كندا حيث تقيم بعد اعتقالها من قبل السلطات المصرية عام 2017.وقالت رسالة مكتوبة بخط اليد وموقعة باسم سارة حجازي انتشرت على شبكات التواصل "إلى إخوتي.



ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل قتلت سارة حجازي..؟ - بوسي الجمسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل قتلت سارة حجازي..؟ - بوسي الجمسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).