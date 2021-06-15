الكهرباء تعتزم نصب عدادات الكترونية في بعض مناطق العاصمة

2021/06/15 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عزمها نصب عدادات الكترونية في بعض مناطق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل بالعدادات الالكترونية سيكون في مناطق منتخبة ببغداد، ومن ثم تعميم التجربة على عموم المحافظات والمناطق".

وأضاف أن "العدادات ستسهم بالقضاء على الكثير من التجاوزات وهدر الطاقة، فضلاً عن اشعار المواطن بالاستهلاك"، مؤكداً أنها "ستعظم من موارد الجباية".

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