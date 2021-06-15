2021/06/15 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في ‏سامراء وكركوك.‏ وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية ‏نوعية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بثلاثة إرهابيين في سامراء وكركوك المركز الخبري الوطني.

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