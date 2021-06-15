اعتقال تجار بشر ومخدرات وموظفين اثناء تلقى رشى في نينوى وبغداد وديالى

2021/06/15 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت السلطات الامنية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على "إرهابي" ومتهمين آخرين بالاتجار بالبشر وتاجر مخدرات اجنبي في محافظات بغداد ونينوى وديالى.

وقالت شرطة نينوى في بيان تلقى NRT عربية (15 حزيران 2021)، إن "مديرية شرطة الحدباء (مركز الغزلاني) التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على "الارهابي" (م ح م ع) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضافت أنه "تم القبض عليه في منطقة حي العامل في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وفي نينوى أيضا، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أحكام حضورية بالحـبس الـشديد بـحق ثلاثة متهـمين في محافظة نيـنوى سبق أن تم ضبطهم متلبسين بتلقي رشى؛ لقاء ترويج معاملات لبيع قطع أراض عائدة للدولة بصورة مخالفة للقانون.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة، أفادت أن محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، أصدرت ثلاثة قرارات بالحبس الشديد بحق ثلاثة متهمين في مديرية بلدية الموصل وقائممقامية القضاء؛ لتسلمهم رشى بغية ترويج معاملات لبيع قطع الأراضي السكنية العائدة إلى بلديـة الموصل."

وأضافت "إن قرار الحكم الحضوري الصادر؛ استنادا لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات (111 لسنة 1969) تضمن الحكم على المتهمين بغرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع حبس كل واحد منهم حبسا بسيطا لمدة ثلاثة أشهر."

في الأثناء، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان، "تمكن المفارز المشتركة من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (4) متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة (15) مسدس و(6) بنادق مختلفة الأنواع مع (408) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى مصادرة (191) حبة مخدرة، و(11) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع (5) اجهزة للتعاطي".

وأشارت إلى "تمكن قوة من فرقة المشاة السادسة من ضبط (4) صواريخ قاذفة RBG7 مع الحشوات على حافة أحد البزول شمال بغداد، تم رفعها بدون حادث".

وقالت إن "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، نتج عنها: اعتقال (19) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين طرفي مشاجرة، كما تمكنت قوة من لواء المشاة الـ(27) من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة (28/ مخدرات) ضبط بحوزته على (250 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

وأضافت أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع قسم استخبارات قيادتنا نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (الشرطة الرابعة) تمكنت خلاله من ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال (11) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (400 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

كما تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (10) متهمين، ثلاثة منهم بتعاطي مواد مخدرة ضمن مناطق شرقي بغداد، بالاضافة الى اعتقال متهم بجرائم الاتجار بالبشر من قبل قوة من اللواء الـ (15) شرطة اتحادية في منطقة الكرادة، وفق البيان.

كما أفادت بإلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهم فتاة بتهمة تعاطي مواد مخدرة في منطقة الغزالية، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة.

من جانبها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في بيان "ضبط مواد مخدرة (ترياك) بحوزة سائق عجلة اجنبي، تم ضبطها بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة الكمرك وشعبة المخدرات ومفرزة الكلاب البوليسية (K9) في منفذ المنذرية الحدودي".

وأشارت إلى "إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات خانقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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