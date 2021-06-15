احدث احصائية عن اصابات كورونا حول العالم

2021/06/15 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 176 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما اقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة من 2.39 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 176.270 مليوناً، في حين ارتفعت الوفيات إلى 3.812 ملايين.

وكشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء إعطاء 2.39 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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