صالح يبارك باصدار طبعة وطنية لديوان الجواهري

2021/06/15 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الثلاثاء، أن الجواهري يمثل ملتقى لكل مكونات الشعب العراقي .وقال صالح في تغريدة له نه “لا يجمعنا شيء أكثر من مبدعينا ،والجواهري يمثل ملتقى لكل مكونات الشعب العراقي ، اليوم نبارك جهد وزارة الثقافة الذي تمثل بإصدار طبعة وطنية من ديوانه الخالد ، بعد عقود على آخر طبعة في العراق “.وأضاف أن “الجواهري وحده استطاع القول:أنا العراق ،لساني قلبه ودميفراته وكياني منه أشطار “.

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