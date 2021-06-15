2021/06/15 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس مقدمة : للنوع البشري تاريخ على هذا الكوكب مثله مثل كل الأنواع الحية ولا يختلف عنها الا بامتلاكه مركزا للذاكرة والتفكير تساعده على التكيف مع بيئته, في حين لا تستطيع أرقى الأنواع الأخرى أن تتكيف الا عبر غريزتها المتمثلة بأفعال منعكسة شرطية .



والنوع مهمته الحفاظ على استمرار الجنس قدر الإمكان بدلا من انقراضه, ولكل فرد من النوع دورة حياة خاصة – على سبيل المثال لا الحصر - الفرد الانساني ( ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الى أين ؟ - كامل عباس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الى أين ؟ - كامل عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).