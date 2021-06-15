2021/06/15 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص في

الاهوار اثر خلاف بين اصحاب الزوارق

لنقل السياح.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (14 حزيران 2021)،

أن “مواطنا في العقد الثالث من عمره قتل

على يد صديقه بإطلاقة نارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل احد اصحاب القوارب في ‘الجبايش’ بعد خلاف على نقل السياح!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل احد اصحاب القوارب في ‘الجبايش’ بعد خلاف على نقل السياح!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).