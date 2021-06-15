وفاة ممثل أمريكي كان مرشحا لجائزة أوسكار

2021/06/15 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الاثنين، بوفاة ممثل أمريكي كان مرشحا لجائزة "أوسكار".

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وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الممثل الأمريكي نيد بيني توفي عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك لأسباب طبيعية محاطا بعائلته وأقاربه.

وشارك نيد بيتي، في أعمال سينمائية منها "سوبرمان"، "توي ستوري 3" و"نتوورك" الذي رُشح به لجائزة أوسكار.

وتعرف الجمهور على نيد بيتي بفيلم "ديليفيرانس" لجون بورمان الذي صدر عام 1972، واستمرت مسيرته حتى 2013.

وقد رشح نيد بيتي لجائزة أوسكار عن أفضل دور ثانوي في فيلم "نتوورك" في 1976.

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