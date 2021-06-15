تحفيزا للاستثمار.. البنك الدولي يخصص نصف مليار دولار للأردن

2021/06/15 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كوفيد-19.

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