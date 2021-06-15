اغتيال المالكي في ميسان

2021/06/15 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باغتيال الشيخ صلاح جلوب المالكي في محافظة ميسان على ايدي مجهولين.

وقال المصدر لـNRT عربية (15 حزيران 2021) ان "مسلحين مجهولين قاموا بأغتيال الشيخ صلاح جلوب المالكي في منطقة ام غربة بمدينة العمارة التابعة لمحافظة ميسان دون معرفة السبب."

واضاف المصدر ان " القوات الامنية فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات الحاث فيما اكد ان المسلحين لاذو بالفرار."

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