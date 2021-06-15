الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر على القادمين من أمريكا

2021/06/15 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر على القادمين من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي رغم مخاوف من احتمال تفشي سلالات فيروس كورونا الخطيرة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أن البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، اقترحت إضافة الولايات المتحدة، وألبانيا، وهونغ كونغ، ولبنان، وماكاو، ومقدونيا الشمالية، والسعودية، وصربيا، وتايوان، إلى ما يعرف بـ”القائمة البيضاء” التي تضم دولاً يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير الضروري إلى دول أعضاء التكتل، حسب مصدر دبلوماسي مطلع.

وقال المصدر، إن مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيوافقون على القائمة البيضاء الموسعة غداً الأربعاء.

وستمنح الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل آير فرانس- كيه.إل.إم ولوفتهانزا إيه.جي، والتي تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسي.

وتضررت رحلات السفر الطويلة بقوة من القيود المفروضة لمكافحة الوباء، ورغم هذه الخطوة، لن يكون السفر عبر المحيط الأطلسي مفتوحاً بالكامل حتى ترد الولايات المتحدة بالمثل وترفع حظر دخول الأوروبيين إلى أراضيها.

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