2021/06/15 | 13:49 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل مجموعة من الأيزيديات الناجيات من داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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