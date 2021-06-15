الخفاجي يكشف عن مبادرة قروض وانشاء أسواق حديثة في ذي قار

2021/06/15 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميكشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة قروض وانشاء أسواق حديثة في المحافظة، فيما أشار الى البدء بحملة كبرى من الإعمار واستقطاب المستثمرين للمحافظة.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أجرى جولة تفقدية الى الأحياء الفقيرة في المحافظة، والتقى عدداً من العوائل المعدومة".وأضاف أنه "صرح بأن هناك ألف مبادرة من قروض الإعانة لمحافظة ذي قار، وكذلك انشاء أسواق حديثة في بعض المدن"، مبيناً أن "الأسواق ستتوزع في وسط المحافظة وتحديداً في مدينة الناصرية وفي شمال المحافظة وجنوبها بالتوازن مع بقية مناطق المحافظة".وتابع أن "محافظة ذي قار شهدت تحسناً ملحوظاً بمستوى الخدمات التي تسعى الإدارة المحلية تقديمها للمحافظة، حيث تم افتتاح العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية برفقة رئيس الوزراء والوفد الحكومي"، لافتاً الى أن "زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة أسهمت في تعزيز ثقة المواطن بامكانيات الحكومة المركزية ،وكذلك الإدارة المحلية".وأكد أن "الأمور تسير بشكل ايجابي نحو الاستقرار والأمن المجتمعي"، لافتاً الى "البدء بحملة كبرى من الإعمار واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين والأجانب الى محافظة ذي قار لتبدأ عصراً جديداً من الازدهار والتقدم".وبشأن التظاهرات أوضح الخفاجي: "ما زالت هناك بعض المطالب قائمة، حيث لم توفر فرص عمل للعاطلين بشكل حقيقي بالرغم من وعود الحكومة المركزية"، مؤكداً: "العمل مع الحكومة المركزية لايجاد الحلول لمطالب المعتصمين".وحول حملة الشهادات العليا، أشار الخفاجي الى أن "حملة الشهادات العليا لديهم الأولوية والأسبقية للاستفادة من امكانياتهم وخبراتهم لخدمة المحافظة والوطن سواء في القطاعين العام أو الخاص".

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