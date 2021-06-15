مصرية تغرس ’درنفيس’ في رأس شاب طلبها للزواج

2021/06/15 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتدت سيدة مصرية بمحافظة سوهاج جنوب مصر، الثلاثاء، على شاب بالضرب، وغرزت مفكًا في رأسه، بعد أن فشلت في إبعاده عنها، إثر إلحاحه الشديد بالزواج منها.

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وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوصول المجني عليه إبراهيم 46 سنة، مصابًا بجرح نافذ بطول 10 سم، ووجود مفك مغروز في رأسه.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تقدّم للزواج من ربة منزل تُدعى لبنى 33 سنة، ولما رفضت، ألحّ عليها بالزواج، فاعتدت عليه بضربه بمفك في رأسه.

وغرزت السيدة المفك برأسه وأحدثت جرحًا غائرًا، في حين جرى نقل المجني عليه للمستشفى، وتم إنقاذ حياته واستخراج المفك من رأسه.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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