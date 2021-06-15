بين العلم والسياسة.. دراسة تكشف

2021/06/15 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بحث عن الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، نشرته مجلة Environmental Research Letters العريقة، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.

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