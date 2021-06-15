ريواز فايق: نعمل على تشريع قانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش

2021/06/15 | 13:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق، يوم الثلاثاء، 16/6/2021، روب والر القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع السياسية الراهنة في اقليم كوردستان والعراق، وقالت رئيسة برلمان كوردستان: ان برلمان كوردستان استلم من الحكومة مشروع قانون انشاء المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي.

واضافت: ان المشروع له ابعاد امنية وقانونية وقضائية ومالية كثيرة وواسعة لذا سيعمل برلمان كوردستان على تشريع هذا القانون بكل دقة وحذر بشكل لايتعارض مع مواد الدستور العراقي الدائم.

واوضحت: نحن نهتم كثيرا بوجهات نظر الدول الصديقة وحلفائنا حول هذا الملف ونريد ان نوضح ابعاد وتداعيات هذا الملف لجميع الاطراف، نحن نحتاج الى تشاور مع الدول الصديقة لاقليم كوردستان وخاصة ان ملف جرائم تنظيم داعش الارهابي يحتاج الى دعم تكنيكي واقتصادي وسياسي على المستوى الدولي.

من جانبه، اشار القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية الى استعداده لدراسة مطالب برلمان كوردستان وايصالها الى مراكز القرار في واشنطن.

PUKmedia ترجمة

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