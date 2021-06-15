15 قتيلا على الأقل بهجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش في الصومال

2021/06/15 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أسفر هجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش في الصومال، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا.وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصدر أمني أن انتحاريا فجر نفسه […]

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