العبادي: صحفيو العراق هم روّاد الكلمة وصناع الرأي

2021/06/15 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الصحفيين العراقيين بالذكرى السنوية المئة واثنتين وخمسين لعيد الصحافة العراقية.

وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، إن صحفيي العراق هم روّاد الكلمة وصنّاع الرأي، داعيا الصحفيين إلى مزيد من الإبداع والريادة والقيادة، في خضم إعادة بناء الدولة الواعدة.

وأضاف ان الديمقراطية دونما صحافة عمياء، والصحافة دونما حرية نفاق، والحرية دونما ضمانات كذبة، وأنهى العبادي تغريدته بقوله، بالصحافة الحرة المكفولة نتقدم.

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