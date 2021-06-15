2021/06/15 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صور إتلاف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيتها، في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة هذه السلعة الحيوية، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.

وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية، بأن “كمية الحليب تقدرت بنحو 20 طنا، وهي مخصصة للأطفال ما دون العام وما بين عام و3 أعوام”، كانت مخزنة في مستودع.

وأعرب ناشطون عن امتعاضهم وسخطهم على المشهد الذي يعبر عن جشع التجار واستمرارهم في تخزين الحليب على حساب اللبنانيين وأطفالهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كانت مخزنة رغم الأزمة.. إتلاف أطنان من حليب الأطفال في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كانت مخزنة رغم الأزمة.. إتلاف أطنان من حليب الأطفال في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).