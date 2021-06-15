استرازينيكا تتعرض لـ”انتكاسة” خبر صادم لواحدة من اشهر شركات تصنيع لقاح كورونا

2021/06/15 | 14:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت شركة أسترازينيكا السويدية- البريطانية للأدوية ،اليوم الثلاثاء، تعرضها لانتكاسة في تطوير علاج ضد فيروس كورونا لم تثبت فاعليته على الأشخاص المعرضين للفيروس.

ويعتمد العقار على العلاج عبر الأجسام المضادة، واسمه ”أي زد دي 7742″، والهدف منه الوقاية من المرض وعلاجه.

وقالت أسترازينيكا في بيان: ”لم تحقق التجربة منع ظهور إصابات بكوفيد- 19 مصحوبة بأعراض بعد التعرض للفيروس“.

وكان العقار في المرحلة الثالثة من التطوير، أي في التجارب السريرية واسعة النطاق من أجل اختبار سلامته وفاعليته.

وشارك في التجربة 1121 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولم يتلقوا اللقاح وخالطوا مصابا خلال الأيام الثمانية السابقة.

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