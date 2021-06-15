الافلام المتنافسة على السعفة الذهبية في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي - سمير حنا خمورو

2021/06/15 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو وكما وعدنا نعود للكتابة عن الافلام التي تم اختيارها بشيء من التفصيل، ولما كانت قائمة الافلام تتكون من 24 فيلمًا روائيًا طويلًا، تتنافس للفوز بجائزة السعفة الذهبية، ولكي لا يكون المقال طويلًا ، قمت بتجزئته الى ثلاثة اجزاء اتناول في كل جزء منه 8 افلام.



لنكتشف الافلام الروائية الثمانية الاولى ومخرجيها.



1) فيلم تاريخ زوجتي ، A feleségem tö-;-rténete الفيلم الروائي السادس للمخرجة المجرية إلدي ......





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